КХЛ. "Барыс" в серии буллитов обыграл "Куньлунь"

Продолжается игровой регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Шанхае встречались "Куньлунь" и "Барыс" из Астаны. Основное время матча завершилось вничью 2:2, а буллиты лучше исполнили гости.

"Барыс" вышел вперед после броска Егора Петухова, но хозяева ответили голами в большинстве Дрю Шера и Войтека Вольского. После броска Андре Петтерсона счет стал равным 2:2 и больше не менялся. Дело дошло до буллитов, которые лучше исполнили хоккеисты "Барыса".

После этой победы "Барыс" набрал 84 очка и занимает второе место в Восточной конференции. У "Куньлуня" 50 очков и занимает 12 место.