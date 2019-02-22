"Это кранты!": камчатские рыбаки с трудом прогнали прожорливого сивуча с судна

Крупный сивуч забрался на сейнер на Камчатке и на глазах моряков принялся набивать брюхо замороженной рыбой. Наглого попутчика сняли на видео.

"Это кранты! Водой давай", — призвал один из членов экипажа.

Ни грозные крики, ни броски крупными тушами рыб не произвели никакого эффекта — морской лев Стеллера и не думал отправляться за борт, а продолжал поедать улов, периодически порыкивая на людей. В конце концов он утолил голод и прилег отдохнуть, однако вместо сна его ждал холодный душ.

Сивуч оказался из терпеливых, так что рыбакам пришлось с помощью швабры попросить его на выход — пары ударов хватило, чтобы весомый представитель семейства ушастых тюленей покинул сейнер.