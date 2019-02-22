Евкуров назвал Сталина врагом номер один

Иосиф Сталин для депортированных народов, в том числе и ингушей, является врагом номер один.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Ранее, в феврале 2017 года, в преддверии 73-летия со дня депортации ингушского народа депутаты парламента Ингушетии приняли закон, запрещающий увековечение памяти Сталина на территории республики. Не разрешается установка бюстов, изображений и памятников лучшему другу физкультурников, присвоение его имени населенным пунктам, улицам и учреждениям, а также оправдание его деятельности.

23 февраля 1943 года войсками НКВД 91250 ингушей были высланы в Казахстан и Среднюю Азию по обвинению в сотрудничестве с германскими нацистами. Половина из них погибла от голода, холода и болезней.

Всего же сталинским репрессиям подверглись более 3,5 миллионов человек, представители 60 национальностей. В 1957 году репрессированные народы, в том числе и ингуши, были реабилитированы и вернулись в места исторического обитания.