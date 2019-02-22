Иран "порулил" американским дроном. Беспилотник восстановлению не подлежит

Иранские военные заявляют, что установили контроль над несколькими беспилотниками США. Как уточнил глава Аэрокосмических сил КСИР Амир-Али Хаджизаде, всего вооруженные силы Исламской Республики взяли у Штатов "порулить" 7-8 дронов, которые постоянно летали над Сирией и Ираком, сообщает иранское агентство Fars News.

Footage released by #Iranian @arabicfarsnews showing that Iranian electronic warfare units managed to Intercept the broadcast of @usairforce UAVs above #Iraq and #Syria, also showing the forced landing of a MQ-9 Reaper due technical error, and destroying it later by US air force pic.twitter.com/gyntzayEKz — Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) 21 февраля 2019 г.

Также журналисты опубликовали видео с камеры американского дрона на которых видно, что беспилотник начинает резко снижается и врезается в землю. В конце ролика, судя по всему, съемка ведется уже с другого беспилотника. Показан разбитый летательный аппарат, который лежит на земле. Он похож на американский ударный RQ-9 Reaper или на разведывательный MQ-170, после чего поврежденный дрон взрывается.

Штаты о потере БПЛА пока не сообщали. Однако информационно агентство Tasnim приводит заявления командира спецподразделения КСИР Эсмаила Каани. Он уверен, что США скрывают свои потери. В Ираке и Афганистане погибли не 5 тысяч американцев, а примерно в 2,5 раза больше.