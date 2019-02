Иран "порулил" американским дроном. Беспилотник восстановлению не подлежит

Иранские военные заявляют, что установили контроль над несколькими беспилотниками США. Как уточнил глава Аэрокосмических сил КСИР Амир-Али Хаджизаде, всего вооруженные силы Исламской Республики взяли у Штатов "порулить" 7-8 дронов, которые постоянно летали над Сирией и Ираком, сообщает иранское агентство Fars News.

Footage released by #Iranian @arabicfarsnews showing that Iranian electronic warfare units managed to Intercept the broadcast of @usairforce UAVs above #Iraq and #Syria, also showing the forced landing of a MQ-9 Reaper due technical error, and destroying it later by US air force pic.twitter.com/gyntzayEKz