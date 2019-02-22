Нападающий Сердар Азмун – лучший игрок Лиги Европы

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун был признан УЕФА лучшим игроком Лиги Европы нынешней недели. Иранский нападающий удостоен этой награды за матч с "Фенербахче".

В игре с "Фенербахче" новичок "Зенита" участвовал во всех голевых атаках своей команды. Сначала он сделал голевой пас Магомеду Оздоеву, а потом забил два мяча в ворота турецкого клуба. "Зенит" победил 3:1 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун пришел в "Зенит" из казанского "Рубина" во время зимнего трансферного окна. Матч против "Фенербахче" стал вторым для Сердара в составе новой команды.