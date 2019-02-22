23 февраля: где в Москве зарядиться праздничным настроением

Погулять по старинной ярмарке, посетить фестиваль пожарных и отрепетировать наступление весны: десятки ярких мероприятий ждут москвичей и гостей столицы в эти праздничные выходные.

Несмотря на зимнюю погоду, в Москве уже появились первоцветы. Подснежники, нарциссы, ландыши, мимоза — увидеть их, а главное, почувствовать все эти невероятные ароматы можно на выставке "Репетиция весны", которая открывается в "Аптекарском огороде". Сейчас здесь идет активная подготовка к этому событию. Садовники стараются создать все необходимые условия, чтобы цветы оставались свежими как можно дольше. Особый уход за тюльпанами. На выставке их больше 10 тысяч самых необычных форм и размеров. Каждый сорт имеет свой запах.

В честь 23 февраля столичные парки приготовили много сюрпризов. На ВДНХ в 10 утра начнется фестиваль пожарных. Спасатели выйдут на каток и покажут, как они умеют работать в самых экстремальных ситуациях и даже на льду.

В саду "Эрмитаж" 23 февраля на коньки придется встать уже всем мужчинам. Для них вход на каток будет бесплатным, как и занятия по керлингу, которые будут идти там с утра и до самого вечера.

Любите кататься, любите и саночки возить! Сделать это можно на крупнейшем зимнем фестивале в "Сокольниках". Задача будет непростая: с помощью обычных инструментов и красок превратить свои санки в авианосец или ракетный комплекс, а потом еще и красиво съехать на них.

После такого активного времяпрепровождения приходите в парк "Фили", чтобы немного отдохнуть. В 16 часов там начнется концерт военного оркестра и лучших танцевальных коллективов. Они исполнят знаменитое "Яблочко" и опасный танец с саблями.

Зрелищное шоу в этот день будет в спортивном комплексе "Крылья Советов". На турнир туда съедутся главные рыцари Москвы. У гостей будет полное ощущение, что они попали в Средние века: сражения, музыка, выставка доспехов и, конечно, старинная ярмарка, на которой будут угощать любимыми блюдами викингов.

А в Музее героев Советского Союза и России можно будет чуть больше узнать о солдатах Великой Отечественной войны. На бесплатных экскурсиях посетителям расскажут интересные факты из жизни полярников, моряков, летчиков-испытателей и покажут старые фотографии из их семейных альбомов.

И не пропустите праздничный салют — его будут запускать во всех округах сразу с 16 площадок. Лучше всего будет видно на Поклонной горе, Воробьевых горах и Лужнецкой набережной. Начнется салют в 21:00 и продлится около 10 минут. За это время пушки успеют сделать примерно 15 тысяч выстрелов.