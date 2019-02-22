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22 февраля 201918:05 Владимир Стариков

Квитанции шокировали: в Измайлове счета за отопление выросли в десятки раз

Тариф тот же, но суммы на порядок выше: жильцы нескольких домов на востоке Москвы пытаются разобраться с полученными квитанциями ЖКХ. Суммы многих шокировали. Между тем, в управляющей компании объясняют, что такие счета выставили энергетики.

Гул с этого собрания, кажется, был слышен по всему району Измайлово. Люди пришли в управляющую компанию "РЭУ-21" после того, как увидели объявления на своих подъездах. Вслед за объявлениями пришли платежки с гигантскими счетами, где за отопление требовали доплатить от 2 до 10 тысяч рублей.

- Для пенсионера это слишком много! Обычно платила 100-115 рублей, а тут 1000 рублей. Не очень была холодная зима, я не замерзала на первом этаже.

- Стоит вопрос: либо покупать мужу лекарства на эту сумму, либо оплатить тепло.

В чем причина таких счетов, внятного ответа жильцы никак не могли услышать, строили догадки сами.

- У меня квитанция вышла 11 тысяч, я сегодня просто в шоке. Получается, я плачу за кого-то?

- Главное, тариф тот же самый, какой и в предыдущей платежке был. Откуда взяли такую сумму, я вообще не понимаю!

Когда страсти немного поутихли, слово взяла директор управляющей компании. Пояснила, что такой счет выставили энергетики.

"Мы все эти убытки брали на себя, но бесконечно это невозможно брать. Я получаю только документ, потом они передают все в ПАО МОЭК, оттуда идут счета. Я людей понимаю, мне больно самой", — говорит Наиля Курбакова, генеральный директор ОАО "РЭУ-21 района Измайлово".

В МОЭК пояснили, что перерасчет людям пришел за весь прошлый год, и управляющая компания его даже не оспаривала.

"В 2018 году отопительный период был холоднее, корректировка в была произведена к добору, к увеличению. Управляющая компания во исполнение правил предоставления коммунальных услуг, приняв этот объем, перевыставила его населению", — объясняет Светлана Васина, руководитель клиентского центра ВАО ПАО МОЭК.

Как заявили в МОЭК, управляющая компания с ними уже рассчиталась, и теперь жители должны только коммунальщикам. Но от этого людям не легче. Сейчас они настаивают, чтобы долг пересчитали или хотя бы вынесли в отдельную квитанцию, чтобы наверняка знать, за что они переплачивают. Таких шумных собраний в Измайлове, судя по всему, еще будет немало. На эту встречу пришли жители только пяти домов. А всего задолжавшая МОЭК управляющая компания обслуживает 45 домов.

Текст: "Вести-Москва"

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