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22 февраля 201919:06

Для МКС останутся "Союзы", а "Федерация" отправится на Луну

Разрабатываемый в России новый пилотируемый космический корабль "Федерация" будет ориентирован на полеты к Луне и в дальний космос.

"Мы исходим из того, что это будет тяжелый многоразовый корабль с повышенной тепловой и радиационной защитой. Эксплуатировать его на МКС будет слишком затратно, а для МКС останется "Союз МС" и его дальнейшие модификации", — сообщил ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Разработку конструкторской документации для нового корабля ведет ракетно-космическая корпорация "Энергия". В настоящее время уже начато изготовление макетов отсеков корабля, включая конструкцию и бортовые системы. Предполагается, что летные испытания могут начаться в 2022 году. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года.

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