Российского наблюдателя отстранили от выборов в Молдавии

В Молдавии отстранили от работы российского наблюдателя на предстоящих парламентских выборах в стране. Он входил в состав Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

"Его участие в миссии было прекращено, потому что он нарушил кодекс поведения", — сообщил ТАСС пресс-секретарь Бюро Томас Раймер, пояснив, что виной тому стали публикации в соцсетях с высказываниями о правительстве Молдавии.

Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 24 февраля. Впервые они пройдут по смешанной системе, когда половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

За чистотой выборов проследят более 4 тысяч наблюдателей, в том числе, 776 международных представителей.