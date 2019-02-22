СМИ: уничтожена штаб-квартира сирийских террористов

Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики ликвидировали штаб-квартиру террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). Также во время спецоперации, которая проводилась в провинции Хама, военные уничтожили одного из главарей радикалов – Мухаммада Юсеф Баслие, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сирийские СМИ.

Ранее сообщалось, что другой лидер "Джебхат ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джулани был тяжело ранен в голову. Он участвовал в совещании командиров боевиков в провинции Идлиб, когда рядом взорвался заминированный автомобиль. Погибло 16 человек, около 30 получили ранения. Сообщается, что главаря вывезли из провинции и доставили в больницу.