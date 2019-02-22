Держать дома пауков и скорпионов хотят запретить

Список тех, кого нельзя содержать дома, составило Минприроды России. В список вошли крупные представители семейства кошачьих, морские млекопитающие, пауки и скорпионы. Проект постановления размещен на сайте российского правительства.

Этот список является дополнением к закону о жестоком обращении с животными, поясняет ТАСС. Закон был принят в Госдуме в декабре 2018 года. Закон запрещает содержать в домашних условиях ввезенных в Россию экзотических животных. Также запрещено содержать зверей, вес которых во взрослом состоянии превышает 20 килограммов. Под этот запрет попадают представители семейства медвежьих и крупных кошачьих. Кроме того, запрещено содержать представляющих опасность для человека ядовитых животных, например, пауков или скорпионов, а также тех крупных морских млекопитающих, для которых трудно создать приемлемые условия содержания.

Исключение из запрета – отдельные случаи, если речь о спасении попавшего под запрет животного или о сохранении его здоровья. Список исключений допускает временное содержание животных при спасении пострадавших, находящихся в беспомощном состоянии, травмированных в естественной среде обитания животных.

Кроме того, закон предусматривает содержание диких животных центрами реабилитации или реинтродукции, питомниками, а также профильными научными учреждениями и высшими учебными заведениями. Закон учитывает возможность содержания отдельных групп диких животных на принадлежащих их владельцам земельных участках.

При этом, животные, если они были приобретены до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании владельцев до наступления естественной смерти.