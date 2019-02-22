Украина ответила на обвинение в принятии "полуфашистского" закона

Киев считает недопустимыми высказывания правительства Венгрии о украинском законе об образовании.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало министерство иностранных дел Украины, заявив, что упомянутый закон прошел экспертизу Венецианской комиссии [консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году].

Внешнеполитическое ведомство заявило, что считает недопустимыми дальнейшие требования по изменению принятого закона и не согласно с тем, что он "полуфашистский".

МИД Украины подчеркнул, что Киев не имеет антивенгерских настроений и остается готовым к диалогу с Будапештом.

Ранее Гергей Гуляш, руководитель администрации премьер-министра Венгрии заявил, что правительство Украины приняло "полуфашистский образовательный закон", попирающий права национальных меньшинств и выразил надежду на то, что с новым руководством страны, которое будет выбрано 31 марта, Будапешту будет легче общаться.

Двусторонние отношения резко испортились после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык.

Масло в огонь подлило, и решение Конституционного суда Украины признать несоответствующим Конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального.

Новый скандал разгорелся в сентябре 2018 года, когда венгерское консульство в Берегово выдало ряду жителей Закарпатья паспорта своего государства. В ответ украинские власти выслали из страны венгерского консула в Берегово, после чего венгры объявили персоной нон грата украинского дипломата.