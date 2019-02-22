МАГАТЭ подтвердило соблюдение Ираном ядерной сделки

Иран по-прежнему продолжает соблюдать условия соглашения по ядерной программе, об этом говорится в квартальном докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), оказавшемся в распоряжении агентства Associated Press.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был принят в 2015 году и предусматривал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на соблюдение Ираном определенных ограничений. Однако позже США вышли из этой сделки и вновь ввели санкции, действовавшие до подписания соглашения.

Остальные участники договора (Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция) заявили о намерении сохранить СВПД и продолжить сотрудничество, несмотря на американские санкции, напоминает "Интерфакс".