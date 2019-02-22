Bloomberg: ЕС готовит дополнительные пошлины для американских компаний

Дополнительными пошлинами будут обложены американские компании, если США поднимут налоги на импорт автомобильной продукции из стран Евросоюза. В этот список компаний из-за океана входят компании Caterpillar, Samsonite International и Xerox, предупреждает агентство Bloomberg.

Впрочем, пока список таких компаний, как подчеркнули в Еврокомиссии, носит конфиденциальных характер. О том, что Европа предпримет ответные меры, если Соединенные Штаты поднимут пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей из Европы,

О введении ввозных пошлин на автомобили из Европы заявил президент США Дональд Трамп. Он намерен обложить ввозимые машины 20-процентным налогом. Кроме того, Трамп поручил министру торговли Соединенных Штатов Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом.

Решение о пошлинах после предоставления докладу Трампу будет через 90 дней после 18 февраля.