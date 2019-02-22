Азербайджан ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Конвенция была подписана 5 прикаспийскими государствами – Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан — 12 августа 2018 года.

Документ вступает в силу с момента ратификации всеми сторонами и регламентирует деятельность стран на Каспии и ставит точку в согласовании позиций сторон, которое продолжалось 22 года из-за кардинальных разногласий между прибрежными государствами.

Конвенция признает Каспий море, а не озером, которое остаётся в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договорённости между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. Зафиксировано положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил, не принадлежащих сторонам договора.

8 февраля соглашение ратифицировал Казахстан.