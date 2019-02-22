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22 февраля 201920:40 Ксения Колчина

Путин поручил решить судьбу "китовой тюрьмы" до 1 марта

Судьбу косаток и белух, уже несколько месяцев содержащихся в так называемой "китовой тюрьме" в Приморье, необходимо решить в течение недели — до 1 марта. Соответствующее поручение президента Минприроды и Минсельхозу опубликовано сегодня на сайте Кремля. Кроме того, до 1 ноября будет проверена законность центра передержки китообразных в бухте Средней, где накануне не досчитались одной из 11 косаток. Сегодня там работают полицейские, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В крохотных морских загонах в Приморье уже который месяц живут косатки и белухи. Отпустить или оставить — судьба около сотни морских млекопитающих стала настоящей юридической головоломкой. И пока ее решают, животных становится все меньше. Накануне исчезла косатка, трех белух недосчитались в декабре.

Уже тогда журналисты пытались разобраться в ситуации, но владельцы мешали съемочной группе попасть на территорию, скрывая животных. Вольеры в бухте Средней под Находкой еще называют "китовой тюрьмой". Именно здесь в достаточно ограниченных условиях содержатся морские млекопитающие, и именно отсюда, по разным сведениям, их отправляют в океанариумы и дельфинарии, в том числе, за рубеж.

Владельцы утверждают, что животные уплыли. Экологи же склонны считать, что киты гибнут. Условия содержания не сравнить с естественными. Привыкшие к морским просторам белухи и косатки сейчас словно селедки в бочках. Ученые после экспертизы подтвердили: вода грязная.

"Это связано как с тем, что животные испражняются в воду, так и с тем, что их кормят, и остатки корма могут оставаться в вольерах. Это может вызывать и инфекционные заболевания, и поражения кожи. И если на это не обращать внимания, то это может привести даже к очень тяжелым последствиям и гибели животных", — объясняет Татьяна Денисенко, доцент кафедры микробиологии Московской ветеринарной академии имени К.И. Скрябина, кандидат биологических наук.

Владимир Путин дал поручение Минсельхозу и Минприроды вместе с учеными срочно решить судьбу китов — до 1 марта. Кроме того, президент поручил Генпрокуратуре проверить, насколько законна добыча и использование морских млекопитающих, чтобы затем правительство при необходимости рассмотрело изменения в российское законодательство по этим вопросам. Белух и косаток из бухты Средней четыре коммерческие организации отловили (многих еще младенцами) с культурно-просветительскими целями — животные должны были выступать на потеху публике. Но привычная схема, отработанная годами, не сработала.

"Вынуждены были прекратить показы животных сначала из-за постоянных проверок, потом по решению суда. Я надеюсь, государственные органы разберутся в ситуации. И надеюсь, что с животными ничего не случится", — говорит Алексей Решетов, директор компании-владельца морских млекопитающих.

Надежды владельцев объяснимы: для них киты — это товар, причем, очень прибыльный. За умную и поддающуюся дрессировке косатку зарубежные океанариумы готовы отдать миллионы долларов.

Сейчас никакой дрессуры. Животных кормят селедкой и горбушей и очищают вольеры от льдин, которые мешают китам передвигаться. На контроль ситуацию взяли и власти Приморья.

"Мы со своей стороны поддержим все эти решения, касающиеся судьбы животных, чтобы они содержались в хороших условиях. А как они сюда попали, это уже предмет нашего законодательства, кто выдавал разрешения", — поясняет Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Судьба китов связана не только с юридическими, но и с экологическими спорами. Ученые разделились на два лагеря: одни уверены, что животных нужно скорее выпустить в открытое море, другие — что после жизни в неволе косатки и белухи не выживут в дикой природе. Ждать объективного решения осталось недолго, к началу весны в резонансной истории поставят точку.

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