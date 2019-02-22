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22 февраля 201922:19 Александр Балицкий

Путь Украины в Евросоюз: Киев делает бизнес на войне

В Симферополе представители всех национальностей Крыма провели объединительную патриотическую акцию про Героев. Приуроченная к наступающему Дню защитника Отечества, она открывает целую серию мероприятий к годовщине воссоединения Крыма с Россией. 22 февраля чествовали в том числе бойцов спецподразделения "Беркут", которые пять лет назад в Киеве противостояли бесчинствующим националистам. Многие же из тех, кто на Майдане вдохновенно поддерживал вооруженный госпереворот, сегодня считают себя обманутыми.

К инвалидной коляске Артур прикован пятый год.

- Хочешь ходить, да?

В ответ он утвердительно мычит. Активист евромайдана в 2014 году вступил в "Правый сектор" (организация запрещена в России), чтобы воевать на Донбассе.

"Министерство обороны нам вообще никак не помогало, потому что мы добровольцы, и мы к армии никакого отношения не имели. Как родину защищать, так вперед — "Правый сектор" (запрещена в России), пушечное мясо", — поясняет отец Артура Гальцова Валерий.

Их руками подавляли протест тех, кто Майдан не принял. Теперь для власти они отработанный материал. Всем остальным еще обещают жизнь "как в Европе".

"Наш путь — в Евросоюз. Сравните, как люди живут в Евросоюзе, куда мы рухаемся", — агитирует президент Украины Петр Порошенко.

Это сравнение — не в пользу: подсев на кредитную иглу МВФ, Киев с нее уже не слезет. Только в следующем 2020 году на обслуживание внешнего долга отдать придется четверть всего бюджета.

"5 лет назад по стандартам пенсий, по стандартам зарплат, инвестиций в Украину, получается, что мы были ближе к Европе, чем сегодня", — констатирует депутат Верховной рады Украины Наталья Королевская.

Потребительские цены выросли на 94,3%, тарифы на газ продемонстрировали рост в 12 раз, тарифы на отопление — рост в 5,5 раз, а в мае будет еще плюс 20 процентов, тарифы на электроэнергию увеличились в 4 раза.

Средняя зарплата в ноябре 2013 года составляла 408,5 доллара, а в сентябре 2018 года — 326 долларов США. Средняя пенсия снизилась с ноября 2013 года со 183 долларов до 66 долларов в июле 2018 года. По данным Всемирного банка, Украина сейчас — самая бедная страна Европы. Но нынешние министры продолжают рассказывать "громадянам" сказки.

"Украинская экономика зростае, про цэ заявила министр экономики Оксана Маркарова. У меня вопрос министру экономики и президенту: если у нас доходы людей растут, зарплата растет, все растет, почему у нас несколько миллионов выехало за границу работать?" – задают киевской власти неудобные вопросы журналисты на телевидении.

"Уехало от 5 до 10 миллионов человек. А что такое 5-10 миллионов? Даже 500 тысяч — это 500 крупных заводов. Скольких рабочих мест лишилась, сколько предприятий лишилась Украина?" – спрашивает председатель комитета спасения Украины, экс-премьер Николай Азаров.

- Вот этот станок как раз и попал и под бомбежки!

Они переехали в Россию всем заводом — Луганским. Теперь он — Каменский завод транспортного машиностроения.

"Процентов 80 производства поставлялось на рынки России. Если бы мы остались там, наверное, этого рынка не было", — констатирует Владимир Чучев.

Токари, фрезеровщики, инженеры — у многих уже российское гражданство. У предприятия — стабильные заказы. Тут даже бывший президент Леонид Кучма на форуме "Власть и бизнес" не смог сдержаться.

"За 5 лет мы утратили 19 процентов производств, и обновления никакого, идет деиндустриализация Украины, — подчеркивает бывший президент Украины Леонид Кучма. — Завод Антонова — я недавно слышал, какие-то там достижения, что мы начинаем делать "Руслан"... Мы не способны сегодня делать "Руслан"! Техдокументации нет, алюминия нет! Есть только документация на ремонт, и то, если нам загонят самолет. В прошлом году сами не сделали ни одного самолета, подчеркиваю — ни од-но-го!"

Его родной днепропетровский "Южмаш" тоже еле дышит. Заводские цеха, где рождались ракеты и двигатели, и где когда-то была создана первая советская ракета, способная нести ядерный заряд, сегодня все больше стоят. Стабильность обеспечивало сотрудничество с Россией. Но после разрыва рассыпались и другие проекты — от услуг КБ "Южное" отказались американцы, Бразилия закрыла проект "Циклон".

Шахтеры бастуют: они четыре месяца без зарплаты, в упадке металлургия — газ не по карману. Хотя в Киеве так любят говорить, что они стали энергонезависимыми от Москвы, и теперь покупают дешевый газ в Европе. На самом деле, тот же российский, только дороже!

Бывший министр энергетики Эдуард Ставицкий — он не побоялся поставить радикалов на место, когда те попытались захватить здание министерства — сегодня живет в Израиле. И киевские страшилки про "Северный поток-2" считает ориентированными исключительно на украинских ура-патриотов.

"На примере Германии мы видим: "Северный поток-1", "Северный поток-2". То есть, немцы хотят быть зависимыми, мы говорим? Нет, немцы хотят быть расчетливыми! Поэтому Германия сотрудничает с Россией, а Украина выставляет заведомо условия. Те, которые не устроят партнеров. То есть ведет себя не по-партнерски", — характеризует поведение Киева экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Из того, что стабильно работает — фабрика "Рошен". Ее конфеты возят контрабандой зробитчане, чтобы перепродать прямо на границе.

Но богатеет Порошенко не только на этом. За годы президентства он в разы увеличил доходы, как и остальные майданные предводители. Во многом — благодаря войне.

Оборонный бизнес президента кует миллиарды: военную технику поставляет в войска по завышенным ценам.

"Мы армию укрепили так, что просто сердце разрывается!" – подчеркнул президент Порошенко.

Цену словам Порошенко ветераны так называемой АТО хорошо знают. За что воевали? Этот вопрос от родителей искалеченных солдат остается без ответа."

Сыночек, я жалею, что ты туда пошел из-за этих сволочей", — извиняется перед сыном Валерий Гальцов.

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