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Ребенка бросили в Лосином Острове 1 час назад
Лечила сына у шаманов: мать найденного в "Лосином острове" ребенка проверят на вменяемость
Преображенский суд Москвы отправил под арест Надежду Куликову, которая оставила шестилетнего сына ночью на морозе в лесу. Жуткий рассказ очевидцев о том, что на голове у ребенка был мешок, примотанный скотчем, похоже, тоже подтверждается. Все это следствие квалифицировало как покушение на убийство.
В зале суда Надежда Куликова на вопросы журналистов отвечать не стала. Поддержать подсудимую пришла подруга и крестная мальчика. Она является важным свидетелем, поэтому в зал ее не пустили.
- Когда позвонила вам ваша подруга?
- Глубокой ночью, я уже спала. Она плакала, бежала, сбивчивое дыхание, слезы. Она сказала, что потеряла ребенка, — рассказывает Людмила Федорова, подруга надежды Куликовой.
Судебный процесс над Надеждой Куликовой вызвал огромный общественный резонанс и привлек внимание всех ведущих СМИ. Уж слишком много вопросов осталось в этом деле. Ведь до сих пор не понятно, что случилось на самом деле в окрестностях парка "Лосиный остров", и почему Надежда так поступила со своим сыном. Мальчика обнаружили рано утром на опушке леса случайные водители. На голове ребенка был мешок, обмотанный скотчем.
На суде следователи заявили, что нашли важные улики — скотч и нож — в машине матери, и это дает основание обвинять ее в покушении на убийство. Но сама Надежда это категорически отрицает.
"Проезжали мимо леса, ребенок попросился в лес. Я не знаю, по каким причинам попросился", — объясняет Марина Ефименко, адвокат Надежды Куликовой.
В этом доме Надежда жила много лет. Соседи отзываются о ней как о заботливой, любящей матери. По их словам, мальчик был проблемный и временами поражал жестокостью.
- Взял и начал топить собачку в ванне. Мать приходит: почему собака мокрая? А он отвечает: я ее хотел утопить, ты собачку любишь больше, чем меня.
Есть информация, что ребенок наблюдался у психиатров. Но, по словам все тех же соседей и подруг матери, в традиционной медицине Надежда разочаровалась. Чтобы вылечить сына, даже летала на Филиппины, ходила к знахарям и шаманам. Возможно, кто-то из них и посоветовал дикий обряд. В Москве таких лжецелителей десятки. За 5 тысяч рублей получаем инструкции: "Купи три колечка серебряных без вставок из камней. Три свечки возьми. И из-под крана набери литр воды". В многоэтажке в Кунцеве еще одна горе-знахарка обещает исцелить больного ребенка. Плата — те же 5 тысяч.
Совершала ли Надежда Куликова какой-то обряд, предстоит выяснить следствию. Подсудимой назначили психиатрическую экспертизу. Преображенский суд арестовал подозреваемую на два месяца.
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