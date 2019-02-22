Захарова прокомментировала дерусификацию тенге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение казахстанских властей убрать надпись на русском языке с купюр тенге. Это дело Астаны, подчеркнула она.

В то же время дипломат отметила, что руководство Казахстана способствует сохранению русского языка, передает ТАСС.

Ранее президент страны Нурсултан Назарбаев подписал указ об изменении дизайна купюр. Согласно документу, возможность использования иностранных языков остается при создании коллекционных монет.