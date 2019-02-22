Российский лыжник наказан за перчатку с именем Путина

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за демонстрацию перчатки, на котором было написано имя президента РФ Владимира Путина. Эпизод произошел на чемпионате мира.

Во время соревнований Иванов, для которого это мировое первенство является первым в карьере, на камеру продемонстрировал свою перчатку с нанесенной на средний палец надписью "V. V. Putin". Примечательно, что FIS могла счесть жест россиянина оскорбительным, который хоть он и демонстрировал имя президента России, но для этого ему пришлось показать средний палец. Однако в итоге претензии у организации появились именно к надписи, согласно регламента турнира расцененная как политический лозунг.

Сам юный двоеборец после соревновательной части чемпионата мира прокомментировал свой поступок: "Он мой президент и кумир, поэтому его имя и написано у меня на перчатке", — приводит слова Иванова Спорт24.Ru со ссылкой на NRK. У спортсмена есть надпись и на второй перчатке – на ней написано слово "Выборг", который является его родным городом.