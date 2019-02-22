Харьковский депутат: народ Украины презирает нынешнюю власть

Депутат Харьковского городского совета Андрей Лесик в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" рассказал, как на самом деле украинцы относятся к действующим властям Украины.

"Нынешний режим на Украине тянет страну на дно, к краху. Экономика уничтожена, трудовая миграция зашкаливает, пенсионеры выживают, за коммуналку платить нечем. Мы пять лет живем при этой власти и дальше так жить уже не хотим. Люди презирают этот режим", — заявил Андрей Лесик.

"На Украине живут адекватные люди, которые понимают, что русские и украинцы — братские народы. Эти люди ждут выборы, чтобы наконец сменить эту власть", — подчеркнул депутат. По его мнению, режиму Порошенко ничего не поможет.