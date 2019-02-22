Ветер в Москве заставлял самолеты уходить на второй круг

Столица в буквальном смысле пытается удержать равновесие — порывы ветра в Москве уже свыше 20 метров в секунду, арктическое похолодание с метелью сегодня противостоят нормальной работе аэропортов — несмотря на плохую видимость и влажность рейсы отправляются в штатном режиме.

Следователи и техники осматривают самолет авиакомпании "Победа". Особое внимание — на хвост. Именно им борт ударился о посадочную полосу во время приземления во "Внуково".

Порывы ветра в Москве сегодня достигают 22 метров в секунду. Тем не менее, аэропорты столицы, в том числе "Внуково", работают штатно. Разрешение на взлёт в сложных условиях выдаёт диспетчер, а вот решение о посадке принимает уже пилот. Опасность есть — ветер может сбить самолёт с курса или накренить.

В такую погоду прошлой ночью и садился рейс из Самары. Пассажиры приняли удар за обычное касание земли стойкой шасси. И удивились, когда без всяких объявлений пошли на второй круг.

"Мы с первого раза просто не сели. Там, наверное, одни шасси какие-то коснулись. И потом он опять стал разгоняться и взлетел. Никаких звуков, ничего такого", — рассказала Мария Проскурякова, пассажирка.

Авиакомпания подтверждает: ситуация была штатной. В хвосте самолета, говорят ее представители, есть специальная прокладка, которая амортизирует удар.

Уже днем из-за сильного ветра пришлось остановить канатную дорогу на Воробьёвых горах. Кабинки запускали несколько раз: но поняв, что при движении их серьезно потряхивает, решили не рисковать.

В Зарядье всерьез беспокоились за сохранность высаженных деревьев. Ветер ломал ветки и сбрасывал скворечники. Немногочисленные посетители старались держаться подальше от бортиков парящего моста.

В районе Москва-Сити от ветра съехали с гирлянды дорожные знаки. Много где погнуты фонари, повреждены рекламные щиты. К вечеру ветер вновь усилился. МЧС призывает пешеходов быть внимательнее, а водителей не оставлять машины под деревьями.