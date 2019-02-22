Гибель кораблей пустыни: на организатора шаманского ритуала спустили всех собак

По факту опубликования сведений в средствах массовой информации организована и проводится проверка. Так прокуратура города Ангарска Иркутской области заявила об обряде, который в этом же населённом пункте провели те, кто называет себя байкальскими шаманами. Многие, наверняка, уже в курсе. Убили, а затем сожгли пятерых верблюдов. Как утверждается, впервые в новейшей истории сделали исключительное ритуальное жертвоприношение. Причем цели, якобы, тоже исключительные. Патриотические. А именно — укрепление России и ее народов. Вот только оценили такие проявления патриотизма далеко не все.

Например, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов намерен добиваться вмешательства даже не региональной прокуратуры, а генеральной. Поскольку это может тянуть на преступление по 245-й статье Уголовного Кодекса о жестоком обращении с животными.

Журналист Александр Невзоров и вовсе назвал произошедшее "неандертальщиной и палеолитом".

С другой стороны, знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный призвал не делать скоропалительных выводов. Мол, для начала надо бы разобраться в религиозной подоплеке. Даже среди шаманов единства в оценках нет.

Под дробь шаманских бубнов и барабанов, их ведут к месту священного жертвоприношения. Животные сопротивляются, но все же под барабанный бой покорно следуют за человеком на верную свою погибель.

В ритуальном костре погибли сразу пять кораблей пустыни. Такой ритуал, по словам организаторов то ли шабаша, то ли кровавой расправы проводится раз в тысячу лет. Удовольствие не из дешевых: цена одного двугорбого верблюда начинается от двухсот тысяч рублей. После того, как видео сожжения животных появилось в сети, в адрес (как он сам себя называет) заместителя верховного шамана России Цибикова спустили, кажется, всех собак.

"Все что сейчас происходит с людьми, эти СМИ, телевидение сейчас, говорит о том, что цель достигнута. Люди с воспаленным самосознанием, плохой энергетикой, негатив весь выбросят сейчас на меня, на видео. И станет всем легче и станет всем счастливее, у них пройдут болезни, начнется удача в делах, а все плохое, что говорят, я готов забрать себе", — отмечает заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков.

По словам шамана, один верблюд по силе против злых духов и порчи заменяет собой более трехсот жертвенных баранов. Вот, мол, и решил: лучше меньше, да лучше. С коллегой по шаманскому цеху не согласны представители бурятского духовенства – что-то, мол, напутал Цибиков. Ведь верблюд для бурятов — священное животное, которое в жертву никогда не приносят.

"Само жертвоприношение в шаманской традиции — это только бараны, крайне редко овцы, безрогие, кастрированные, крайне редко, когда отправляют коня", — поясняет председатель совета религиозной организации шаманов "Байкал" Виталий Балтаев.

Зоозащитники в голос кричат: "Проснитесь! На дворе XXI век, а не древнейшие времена оголтелых язычников. Цинично убить животных, прикрываясь благим предлогом, и более того, выставить процесс на всеобщее обозрение в интернете — это же надо было додуматься?"

"Животные испытывают боль, эмоции и все остальное. Конечно, слов не хватает выразить ту гамму эмоций и возмущения, которая происходит на душе у человека. Это новая традиция, это не то, что пришло, знаете, через века. Это, насколько я сейчас поняла, они себе придумали эту современную традицию", — подчеркивает активист зоозащиты Мария Высоцкая.

Казалось бы, не так давно был доработан закон о жестоком обращении с животными – наказания для живодеров стали не мифом, а реальностью. В этом же случае налицо совершение преступления по предварительному сговору группой лиц. Тут, казалось бы, штрафом не отделаться. Однако, есть нюансы.

"Несмотря, действительно, на наличие признаков статьи 245, сама обстановка этого события говорит о том, что имело место принесение животных в жертву с религиозными целями. Люди имеют право в соответствии с Конституцией исповедовать те религиозные взгляды, которых они придерживаются. Возможно, какая-то правовая новелла нужна была бы и в этом случае. Потому что странно: для одного человека это будет преступлением, а для другого, совершившего это в религиозных целях, преступлением не будет", — размышляет зоозащитник и адвокат Матвей Цзен.

В общем, как мы понимаем, процесс — не быстрый. И ставить точку в этой истории рано. Радует только одно: после поднявшегося шума, бурятские шаманы теперь впредь вряд ли рискнут приносить своим духам в жертву верблюдов.