Кличко назвал достижением рост смертности в больницах Киева

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко оговорился в эфире канала NewsOne, комментируя показатели смертности в больницах.

Он проинформировал общественность, что если раньше умирал каждый шестой пациент, попавший в отделение интенсивной терапии, то теперь только каждый второй и назвал это поднятием уровня: "Мы спасаем жизни".

Чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO (1999—2000), по версии журнала The Ring (2004—2005) и WBC, Виталий Кличко с момента начала политической карьеры регулярно в прямом эфире совершает курьёзные оговорки, делая странные, противоречивые или даже бессмысленные заявления.

В ток-шоу "Шустер-Live" он заявил, что "сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

В другой программе Кличко высказался на тему общения с людьми, которые погибли: "Хочу обратить внимание всех! Встречался с многими милиционерами, которые погибли. С людьми, демонстрантами, которые погибли. И все задают вопрос".