США и КНР договорились по валютному вопросу

Соединенные Штаты и Китай достигли в рамках проходящих в Вашингтоне торговых переговоров договоренности по валютному вопросу. Консультации будут продлены до воскресенья. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в Белом доме.

Серия переговоров между США и Китаем началась 19 февраля, с 21 февраля проводятся встречи на более высоком уровне, сообщает РИА Новости.

Стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности. Инвесторы надеются, что стороны смогут достичь торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин в начале марта.

Курс юаня в 2018 году упал почти на 5%, это вызвало опасения Америки, что Китай намеренно ослабляет свою валюту для противодействия новым американским тарифам.

Предыдущий раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам прошел в Пекине 14-15 февраля, а следующие переговоры, как ожидается, пройдут уже в марте, на них стороны будут дорабатывать детали торгового соглашения.