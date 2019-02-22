Два года за допинг: российский боец UFC дисквалифицирован после положительной пробы

Российский боец смешанного стиля Халид Муртазалиев отстранен от боев на два года за обнаруженные в его крови запрещенные вещества. Он выступает в средней весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Согласно докладу Антидопингового агентства США (USADA) в допинг-пробе, которые он сдавал 3 октября и 6 декабря, в его моче были обнаружены метаболиты дростанолона, о чем сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт USADA. Дисквалификация 25-летнего Муртазалиева продлится до 3 октября 2020 года.

За время своей профессиональной карьеры российский боец провел 16 боев, в которых одержал 14 боев и потерпел два поражения. Отметим, что предыдущий бой был для него дебютным в UFC. В сентябре 2018 года он нокаутировал американца Си Би Доллоуэя.