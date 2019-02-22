Американскому певцу R Kelly предъявлены обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами.

Обвинения были предъявлены музыканту прокуратурой округа Кук штата Иллинойс по десяти пунктам. Девять из них связаны с четырьмя девушками в возрасте от 13 до 16 лет.

Источники сообщают, что певец планирует добровольно сдаться властям. По другим данным, прокуроры хотят обратиться к судье за ордером на арест музыканта, передает ТАСС.

R Relly, выступающий в стиле ритм-н-блюз, прославился на весь мир еще в девяностых годах. Самой известной композицией в его исполнении является I Believe I Can Fly. Она принесла певцу три премии "Грэмми". Позже он выступал с такими известными рэперами, как Джей-Зи, Шон Комбс и Ноториус Биг.