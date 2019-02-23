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23 февраля 201900:23

В России празднуют День защитника Отечества

Антон Новодережкин/ТАСС

23 февраля отмечается день воинской славы России — День защитника Отечества. Начнутся праздничные мероприятия с возложения цветов к памятникам погибшим воинам, а завершатся — торжественными салютами.

Президент России возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. В церемонии традиционно принимают участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу.

По всей стране пройдут вахты памяти, организованные патриотическими организациями и юнармейцами, и праздничные митинги.

В центре Москвы несколько улиц для движения автомобилей будут закрыты. Парковка в эту субботу будет бесплатной на всех улицах.

А в воскресенье с Казанского вокзала Москвы по городам России​​​ отправится поезд военно-патриотической акции "Сирийский перелом". В каждом городе поезд будет делать обязательную остановку на несколько часов. Поезд представит свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, а также холодного и огнестрельного оружия сирийских террористов.

Праздник 23 февраля восходит к первым годам существования молодой советской Республики и истории ее выхода из Первой мировой войны. После того как страна объявила о выходе, войска Германии и Австро-Венгрии перешли в наступление и к 21 февраля захватили Минск. 22 февраля 1918 г. был опубликовал декрет-воззвание "Социалистическое отечество в опасности!". 23 февраля начался прием добровольцев в ряды РККА.

С 1923 года 23 февраля в СССР официально праздновался День Красной армии и флота. В 1946-1992 гг. праздник отмечался как День Советской армии и Военно-морского флота СССР, а уже потом как День защитников Отечества (впоследствии из названия праздника исключили множественное число).

23 февраля традиционно считается профессиональным праздником военнослужащих, однако зачастую в этот день поздравляют всех мужчин вне зависимости от их возраста и профессии.

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