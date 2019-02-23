"Химки" проиграли "Панатинаикосу" в баскетбольной Евролиге

Подмосковные "Химки" не смогли продолжить победную серию в баскетбольной Евролиге. В очередном матче группового этапа химчане на выезде в Афинах уступили греческому "Панатинаикосу". Встреча завершилась проигрышем "желто-синих" со счетом 85:94.

В составе "Химок" самыми результативными баскетболистами стали центровой Малкольм Томас, набравший 18 очков и форвард Джордан Мики. В его актвие 17 баллов. Самым же результативным у греческого клуба стал форвард Дешон Томас – у него 25 очков.

После выездного поражения подопечные Римаса Куртинайтиса поменялись с "Панатинаикосом" местами в турнирной таблице. Теперь клуб из Подмосковья располагается на 12 строчке, а "Пао" – на 11.

Следующим соперником "Химок" по Евролиге станет итальянский клуб "Олимпия Милан". Встреча состоится 28 февраля.