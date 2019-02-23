ЦСКА арендовал 19-летнего защитника "Уфы" Дивеева

Московский ЦСКА объявил о заключении сделки с "Уфой" по аренде защитника башкирского клуба Игоря Дивеева. Соглашение между сторонами рассчитано до окончания текущего сезона и предусматривает опцию выкупа прав на игрока.

О совершенной сделке сообщается на официальном сайте армейского клуба. В нынешнем сезоне Дивеев провел за клуб из столицы Башкортостана три матча, в которых не отмечался результативными действиями.

Напомним, что ранее к Дивееву проявлял интерес лондонский "Арсенал". Тогда представителей "канониров" игрок оборонительной линии привлек выступлениями за молодежную сборную России.