Российские фехтовальщики выиграли три медали чемпионата Европы

Российские спортсмены завоевали три медали чемпионата Европы по фехтованию среди юношей, чей возраст не превышает 18 лет. В Италии юные россияне стали обладателями двух серебряных и одной бронзовой медали.

Рапирист Захар Козлов занял вторую строчку континентального первенства, в финальном поединке проиграв немецкому сопернику Арвену Боровяку. Еще одно серебро в копилку сборной России принесла Мария Зинюхина. В финале она уступила Нисанур Эрбил из Турции.

Бронзовую медаль для России завоевала Ангелина Окутина.