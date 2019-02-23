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23 февраля 201903:26

Российские фехтовальщики выиграли три медали чемпионата Европы

EPA

Российские спортсмены завоевали три медали чемпионата Европы по фехтованию среди юношей, чей возраст не превышает 18 лет. В Италии юные россияне стали обладателями двух серебряных и одной бронзовой медали.

Рапирист Захар Козлов занял вторую строчку континентального первенства, в финальном поединке проиграв немецкому сопернику Арвену Боровяку. Еще одно серебро в копилку сборной России принесла Мария Зинюхина. В финале она уступила Нисанур Эрбил из Турции.

Бронзовую медаль для России завоевала Ангелина Окутина.

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