Швеция испугалась за перехваченный Россией самолет-разведчик

В Минобороны РФ опровергли информацию об опасном сближении российского истребителя Су-27 со шведским самолетом-разведчиком над Балтийским морем.

О "перехвате" шведского разведывательного самолета, выполнявшего полет вблизи Калининградской области, сначала заявило командование вооруженных сил Швеции. Оно назвало это неприемлемым поведением, выходящим за рамки нормы, передает "Интерфакс".

Потом с комментариями выступило российское Минобороны. Там заявили, что экипаж истребителя Су-27 приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту для визуальной идентификации и классифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции. После того как "Гольфстрим" удалился от государственной границы России, наш истребитель вернулся на свой аэродром.

Один из подобных инцидентов произошел в январе этого года. Тогда "Гольфстрим" тоже летел к российской границе с выключенным транспондером. На перехват поднялся Су-27, и иностранный разведчик улетел.

В начале февраля командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон сделал громкое заявление о том, что его страна разработала истребитель Saab Gripen E, который якобы станет убийцей российских истребителей "Сухой", способный победить их даже без дорогостоящих стелс-технологий, на которые полагаются конструкторы истребителей в США.