Шатаут Бобровского помог "Коламбусу" всухую разгромить "Оттаву"

Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги стартовал за океаном. Первым матчем дня стал поединок в Оттаве", где "Сенаторз" на своей площадке со счетом 0:3 проиграл гостям из "Коламбус Блю Джекетс".

В составе "синих мундиров" оставил свои ворота в неприкосновенности российский вратарь Сергей Бобровский. Он отразил все 22 нанесенных по его воротам броска. Для него этот шатаут стал четвертым в сезоне. Заброшенными шайбами за "Коламбус" отметились Джош Андерсон, Кэм Аткинсон и Оливер Бьеркстранд.

Еще один российский легионер в составе "Джекетс" Артемий Панарин провел на льду 19 минут и 53 секунды, однако отметиться результативными действиями в матче против "сенаторов" он не смог.

"Коламбус" прервал свою неудачную серию из двух матчей и вернул себе место в плей-офф НХЛ. Теперь он с 71 баллом занимает 7 место в Восточной конференции. "Оттава" с 49 очком продолжает замыкать турнирную таблицу все того же Востока.