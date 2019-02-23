В Москве досрочно открыт участок метро от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского"

В Москве досрочно открыт участок Сокольнической ветки метро, который ранее прекратил работу из-за строительства Большой кольцевой линии.

Пять станций — это "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" — закрыли 16 февраля. Обещали, что поезда пойдут после 24 февраля, передает "Россия 24".

Однако, как сообщил в своем Твиттере мэр столицы, — все удалось завершить раньше на два дня. Первые пассажиры сели в вагоны подземки уже в 5.30 утра 23 февраля.