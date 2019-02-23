Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону

Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира, который проходит в канадском Калгари. Результат россиянина по сумме двух попыток составил 1 минуту 51,35 секунды.

Второй результат продемонстрировал южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин. Его время равняется 1 минуте 51,48 секунды. Третий результат – у представителя Латвии Мартина Дукурса, суммарное время которого составило 1 минуту 51,51 секунды.

Кроме того, пятое место занял еще один представитель России – Никита Трегубов. Его время составило 1 минуту 52,38 секунды. Владислав Марченков финишировал с 17 результатом.

Отметим, что для Третьякова эта победа стала четвертой из семи возможных на этапах Кубка мира. Он является лидером общего зачета турнира и теперь увеличил отрыв от своего ближайшего преследователя – все того же Юн Сун Бина.