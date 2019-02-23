Самая длинная в России пещера увеличилась на 250 метров

Иркутские спелеологи смогли открыть новые 250 метров ходов в самой протяженной в России Ботовской пещере. Теперь ее длина составляет 69 с половиной километров.

Как сообщил ТАСС руководитель экспедиции Александр Осинцев, в феврале состоялся 33-й поход в пещеру (впервые были найдены древние останки медведицы с медвежатами). Специалисты прошли и отметили на картах еще 250 метров, а в далеком 1992 году было известно всего о шести километрах.

"С одной стороны, в масштабах обычной пещеры это очень много, и это трудные метры. С другой, так как мы меряем пещеру уже километрами, это немного", — сказал Осинцев.

Ботовская пещера в Жигаловском районе Иркутской области — длиннейшая пещера России, представляет собой запутанный лабиринт ходов, уходящих вглубь горного массива. История ее исследования началась в 1946 году, когда геологи, проводившие в этом районе работы по поиску медистых песчаников, наткнулись на вход в пещеру. Тогда была сделана первая карта с 200 метрами ходов. В 1984 году туда пришли иркутские спелеологи; они сделали вторую карту, на которую нанесли 1700 метров.