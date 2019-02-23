Порошенко пожаловался на Путина

Петр Порошенко пожаловался на Владимира Путина. Российский лидер не отвечает на телефонные звонки президента Украины.

Порошенко рассказал о безуспешных попытках дозвониться до Путина сразу после провокации в Керченском проливе. Президент Украины допускает, что его российскому коллеге просто было "нечего сказать" в оправдание, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин в декабре 2018 года подтвердил, что ему действительно звонил украинский лидер, но российский президент не стал ему отвечать.

"Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", — заявил Путин.

Российский лидер объяснил свою позицию. По его словам, Петр Порошенко преуспел в умении создавать провокационные ситуации и перекладывать ответственность за содеянное на Россию.