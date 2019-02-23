По разные стороны моста: в Колумбии готовят прорыв в Венесуэлу на грузовиках

В Венесуэле вновь говорят о провокациях со стороны США. Госдеп объявил о прибытии на границу с Колумбией второй партии так называемой гуманитарной помощи для Каракаса. МИД республики подчеркнул: армия не будет поддаваться на провокации. Власти страны решили временно закрыть три мостовых перехода через границу.

Пуэрториканец Луис Фонси — главная музыкальная звезда этого политконцерта. Потихоньку — так переводится название его хита Despacito. Но Гуайдо и американцы торопятся. Грузовики, которые, вопреки протестам из Каракаса, в 9 утра субботы по колумбийскому времени пойдут на прорыв, выстроены в колонну меньше чем в километре от сцены благотворительного концерта.

План сторонников Гуайдо — в том, чтобы, усадив за руль добровольцев, отправить машины с гуманитарной помощью через границу. Пустые фуры уже наготове. На каждой — венесуэльские номера. Одна из них, например, из Каракаса — столичный округ. Добровольцев набирали из тех, кто из Венесуэлы уехал. На концерт их пришло немало.

"Американское военное вмешательство — это плохо для Венесуэлы, но мы надеемся, что Бог смягчит сердца высшего военного командования Венесуэлы и что они разрешат доставить гуманитарную помощь", — говорит жительница республики Натали Морено.

Звезд латиноамериканской эстрады доставляли прямо к складу этой помощи. После выступления — короткое интервью в студии под открытым небом, чтобы не увиливали и четко обозначили свою политическую позицию. Утром в газете — вечером в куплете: это и про композитора Пипе Буэно.

- Вы не боитесь, что могут произойти столкновения с военными?

"Нам это не нравится. Мы не хотим, чтобы на мосту были беспорядки", — говорит музыкант.

Место Буэно занимает организатор концерта. Миллиардер Ричард Брэнсон пообещал собрать 100 миллионов долларов, заочно схлестнулся с земляком Роджером Уотерсом из Pink Floyd и после того, как сошел с дивана, оказался перед нашим микрофоном.

- Я думаю, что завтра они пойдут на мост, дадут военным белые розы, и я надеюсь, что это позволит открыть мост. Надо пытаться. Я хиппи из 60-х: хорошая музыка, любовь — и вам повезет.

Правда, в 60-х хиппи всегда были за тех, против кого строил планы Вашингтон.

Сцену установили с колумбийской стороны на мосту Тьендитас, перекрыв его уже во второй раз. С венесуэльской стороны на нем же припаркованы грузовики. Там тоже концерт, но уже против поставок гуманитарной помощи.

Всего в трехстах метрах через реку гремят динамиками исполнители из Боливарианской Республики, выступают под лозунгом "Руки прочь от Венесуэлы".

"Здесь живет народ — гордый народ, готовый умереть, защищая свою страну!" — говорит один из присутствующих.

Те, кто атакует демократию и стабильность в Венесуэле, уже совсем рядом. В Кукуту, словно инспектор, нагрянул спецпосланник Трампа по Венесуэле Эллиот Абрамс. У трапа американского транспортника ястреба заключил в объятия президент Колумбии.

С аэродрома с коллегами из Чили и Парагвая Иван Дуке тоже поехал на концерт. Прихватили и Гуайдо. Ставленник Вашингтона явно пошел ва-банк: вопреки запрету покидать Венесуэлу примчался в Колумбию на вертолете. Вместе с Дуке прошлись по складу, посмотрели на мешки. На фоне коробок общим весом в 600 тонн обратились к прессе. Самозванец выступал первым.

"Как мне удалось попасть в Колумбию, несмотря на запрет пересекать границу? Я здесь, поскольку Вооруженные силы Венесуэлы тоже приняли в этом участие", — говорит Гуайдо.

На другой венесуэльской границе — с Бразилией — тем временем начались стычки митингующих с пограничниками. Сообщают о двух погибших. Провокация, на которую так рассчитывали в Белом доме, похоже, начинается.