Пожар в столовой в Новом Уренгое унес жизни двух человек

Огонь вспыхнул в субботу в 6 утра в вагоне-столовой локомотивного депо, сообщается на сайте регионального управления МЧС. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован через два часа, в тушении огня были задействованы 12 пожарных и три единицы спецтехники МЧС. В ходе тушения были обнаружены тела двух человек. По предварительным данным, погибшие — работница столовой и вахтовик, трудившийся в местной железнодорожной компании. Кроме того, пострадала женщина, с травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу.

Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.