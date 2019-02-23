В Шереметьеве задержан бельгиец, угрожавший бомбой

В московском аэропорту Шереметьево задержан транзитный пассажир, прибывший из Таиланда для пересадки на рейс в Париж и угрожавший бомбой. По словам источника в экстренных службах, задержанный, гражданин Бельгии, прибыл в столицу накануне вечером.

После завершения посадки на рейс Москва — Париж бельгиец заявил о наличии у него взрывного устройства, рассказал источник "Интерфакса" в экстренных службах. Сообщается, что нарушитель вел себя агрессивно и громко разговаривал сам с собой по-французски.

Мужчину задержали полицейские, которых вызвали на борт воздушного судна. Взрывного устройства у него не обнаружили, однако рейс пришлось отложить, а всех пассажиров и самолет — дополнительно досмотреть.