Сергей Бобровский стал второй звездой игрового дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге подведены итоги очередного игрового дня. Российский голкипер клуба "Коламбус Блю Джакетс" Сергей Бобровский, который в матче с "Оттавой Сенаторз" (3:0) отразил все 22 броска в свои ворота и сыграл "на ноль", назван второй звездой тура.

Бобровский уступил в этом заочном споре только нападающему "Колорадо Эвеланш" Джей Ти Комферу, который забил два гола и сделал пас в игре с "Чикаго Блэк Хоукс" (5:3). Третьей звездой назван форвард "Виннипег Джетс" Патрик Лайне с дублем в ворота "Вегас Голден Найтс" (6:3).