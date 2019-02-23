Кубок Гагарина стартует 25 февраля матчем в Магнитогорске

Накануне завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, победу в котором в четвертый раз в истории турнира одержал столичный ЦСКА. Одновременно определились все участники плей-офф Кубка Гагарина и расписание первого этапа состязаний "на вылет".

В Восточной конференции в 1/4 финала Кубка сыграют "Автомобилист" (1-е место на Востоке) – "Трактор" (8-е), "Барыс" (2-е) – "Торпедо" (7-е), "Металлург" Магнитогорск (3-е) – "Салават Юлаев" (6-е), "Авангард" (4-е) – "Ак Барс" (5-е). Именно здесь пройдет первый 25 февраля матч турнира, когда Магнитка будет принимать юлаевцев.

На Западе обладатель Кубка Континента ЦСКА встретится с "Витязем" (8-е место в конференции), СКА (2-е) – со "Спартаком" (7-е), "Локомотив" (3-е) – с "Сочи" (6-е), а "Йокерит" (4-е) – с московским "Динамо" (5-е). Здесь турнир стартует 25 февраля матчами в Ярославле и Хельсинки.

Игры пройдут в сериях до 4-х побед, после чего определятся участники полуфиналов конференций. Розыгрыш Кубка Гагарина запланирован на два ближайших месяца и предположительно завершится 26 апреля.