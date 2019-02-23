Лоза вслед за Скабеевой поддержал сестер Опанасюк

Российский музыкант Юрий Лоза поддержал финалисток украинского отборочного конкурса на "Евровидение-2019", сестер Анну и Марию Опанасюк, заявивших в эфире одного из телеканалов Украины, что Киев "потерял Крым". Участницы песенного дуэта Anna Maria ушли от прямого вопроса, заявив, что Крым принадлежит им, а когда ведущий стал настаивать на "правильном" ответе, заявили, что не будут говорить то, что от них хотят услышать.

По словам сестер Опанасюк, многие политики могут заявлять, что Крым украинский, но "случилось то, что там появились две границы – украинская и российская, — а все умные люди сделают выводы сами".

В 2014 году, напомнил Лоза, в Крыму "был референдум, жители приняли решение, все вопросы должны на этом закончиться". Сестры Опанасюк "ответили, в общем-то, правильно", — заявил музыкант Федеральному агентству новостей. По его мнению, "всегда надо спрашивать людей", а украинцы делать этого не хотят и "начинают обижаться, когда кто-то призывает их к разуму".

Сестер Опанасюк также поддержала российская телеведущая Ольга Скабеева — она высказалась в "Твиттере". По ее словам, они "крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью".