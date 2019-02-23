Тема:
Евровидение-2019 35 минут назад
Лоза вслед за Скабеевой поддержал сестер Опанасюк
Российский музыкант Юрий Лоза поддержал финалисток украинского отборочного конкурса на "Евровидение-2019", сестер Анну и Марию Опанасюк, заявивших в эфире одного из телеканалов Украины, что Киев "потерял Крым". Участницы песенного дуэта Anna Maria ушли от прямого вопроса, заявив, что Крым принадлежит им, а когда ведущий стал настаивать на "правильном" ответе, заявили, что не будут говорить то, что от них хотят услышать.
По словам сестер Опанасюк, многие политики могут заявлять, что Крым украинский, но "случилось то, что там появились две границы – украинская и российская, — а все умные люди сделают выводы сами".
В 2014 году, напомнил Лоза, в Крыму "был референдум, жители приняли решение, все вопросы должны на этом закончиться". Сестры Опанасюк "ответили, в общем-то, правильно", — заявил музыкант Федеральному агентству новостей. По его мнению, "всегда надо спрашивать людей", а украинцы делать этого не хотят и "начинают обижаться, когда кто-то призывает их к разуму".
Сестер Опанасюк также поддержала российская телеведущая Ольга Скабеева — она высказалась в "Твиттере". По ее словам, они "крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью".
Не просто не признали «агрессию» России,- крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью. Молодцы! https://t.co/nvEiVe5wnM— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 22 февраля 2019 г.
Ранее по теме
-
Представительницы Киева на "Евровидении" не стали признавать Крым украинским17 часов назад
-
Вице-премьер Кириленко: лучше на Евровидение от Украины никому не ехать3 суток назад
-
Лазарев рассказал о своем сыне13 суток назад
-
"Евровидение-2019": это будет другой Лазарев13 суток назад
-
Dream team снова вместе: Киркоров уверен в успехе "русского Тимберлейка" на "Евровидении"14 суток назад
-
"Ставки выше, ожидания больше": интрига с песней на "Евровидение" раскроется совсем скоро15 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Мать мальчика из "Лосиного острова" арестовали
- Представительницы Киева на "Евровидении" не признали Крым украинским
- Александр Дюков избран президентом РФС
- Женщина привезла гроб с телом мужа к зданию самарского правительства
- Хабаровск накрыл густой дым
Самое читаемое
-
Еще одна звезда "Глухаря" умерла от рака. Дарье Егорычевой было 37
- Автоугонщик спас ребенка, запертого в машине. Видео
- Малышка уже почти не дышала, когда ее сняли с крюка. Видео
- Маскировка не помогла мужчине, сбившему насмерть мать и сына, скрыться
- Общалась с ведьмой и боялась порчи: отец малыша с пакетом на голове рассказал о его матери
- Женщина-полицейский расстреляла подозреваемого, попытавшегося убить ее. Видео
Вести.Экономика
-
Как глобальный долг уничтожит все экономические достижения
- Цены на нефть стабилизируются на ближайшие 4 года
- Лавров: Украина готовит провокацию в Керченском проливе с участием НАТО
- Топ-10 самых дорогих банковских брендов
- Минэнерго: текущая себестоимость добычи нефти в России составляет $25 за баррель
Вести.Hi-tech
-
Samsung представила сгибаемый смартфон за 2000 долларов
- Xiaomi Mi 9: три камеры, мощнейший чип и скоростная зарядка без проводов
- Минтранс разрешил посадку в самолёт без бумажного талона
- Эмодзи как улика: судам всё чаще приходится разбираться в новом "языке"
- На iPhone проникли приложения с порно и азартными играми
Авто.Вести.Ru
-
Renault начнет продавать обновленный Duster
- Эти кроссоверы и внедорожники менее всего теряют в цене
- Volkswagen Multivan серьезно обновился
- Обновленный Mitsubishi L200 стал дороже в России
- Медики сдадут водителей-алкоголиков и наркоманов полиции
Недвижимость
-
Как сэкономить на коммунальных услугах
- Из квартиры пенсионерки вывезли 5 грузовиков мусора
- Элитный ЖК превратили в ночлежку
- Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за аренду
- Сколько денег нужно, чтобы стать дачником
- Архитектор сделал дом из цистерны
Вести.Медицина
-
Есть вопрос: правда ли рассол помогает справиться с похмельем
- Названы напольные покрытия и мебель опасные для детей
- Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
- Диетологи не рекомендуют съедать больше трех блинов в день
Вести в 20.00
-
Теневой хозяин Молдавии вывел из России 37 миллиардов
- Майдан. Сломанные судьбы
- Ветер в Москве: самолет задел хвостом ВПП
Вести-Москва
-
Суд арестовал женщину, бросившую ребенка в "Лосином острове"
- Квитанции шокировали: в Измайлове счета за отопление выросли в десятки раз
- На МКАДе у фуры оторвало кабину
- На дорогах скользко и опасно: в столице бушует сильный ветер
- Названа причина обвала в Тушинском тоннеле
- 23 февраля: где в Москве зарядиться праздничным настроением
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Зонд "Хаябуса-2" успешно сел на астероид Рюгу и взлетел с него
- Её искали почти 40 лет: крупнейшая в мире пчела найдена в Индонезии
- Проще некуда: учёные рассказали, какие прогулки снижают давление
- Новый спутник Нептуна назвали в честь лошади с рыбьим хвостом
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате