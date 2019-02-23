Тема:

Евровидение-2019 35 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
23 февраля 201912:05

Лоза вслед за Скабеевой поддержал сестер Опанасюк

Global Look Press

Российский музыкант Юрий Лоза поддержал финалисток украинского отборочного конкурса на "Евровидение-2019", сестер Анну и Марию Опанасюк, заявивших в эфире одного из телеканалов Украины, что Киев "потерял Крым". Участницы песенного дуэта Anna Maria ушли от прямого вопроса, заявив, что Крым принадлежит им, а когда ведущий стал настаивать на "правильном" ответе, заявили, что не будут говорить то, что от них хотят услышать.

По словам сестер Опанасюк, многие политики могут заявлять, что Крым украинский, но "случилось то, что там появились две границы – украинская и российская, — а все умные люди сделают выводы сами".

В 2014 году, напомнил Лоза, в Крыму "был референдум, жители приняли решение, все вопросы должны на этом закончиться". Сестры Опанасюк "ответили, в общем-то, правильно", — заявил музыкант Федеральному агентству новостей. По его мнению, "всегда надо спрашивать людей", а украинцы делать этого не хотят и "начинают обижаться, когда кто-то призывает их к разуму".

Сестер Опанасюк также поддержала российская телеведущая Ольга Скабеева — она высказалась в "Твиттере". По ее словам, они "крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью".

Ранее по теме

Сейчас

12:12

Пожар в московской консерватории спровоцировало замыкание

10:59

Пожар в одном из зданий Московской консерватории потушен

10:24

В Москве загорелось здание консерватории

06:19

В Москве досрочно открыт участок метро от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского"

03:43

В Судане введено чрезвычайное положение сроком на один год

02:15

Программист Лисов признал вину в краже денег со счетов в американских банках

02:10

Трамп выдвинул постпреда США в ООН

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пожар в московской консерватории спровоцировало замыкание

Пожар в московской консерватории спровоцировало замыкание

15 минут назад
Момент аварии с участием кортежа президента Молдавии попал на видео

Момент аварии с участием кортежа президента Молдавии попал на видео

1 час назад
Покушение на Медведчука: уголовное дело все же заведут

Покушение на Медведчука: уголовное дело все же заведут

1 час назад
На Украине совершено нападение на белорусский асфальтобетонный завод

На Украине совершено нападение на белорусский асфальтобетонный завод

49 минут назад
По разные стороны моста: в Колумбии готовят прорыв в Венесуэлу на грузовиках

По разные стороны моста: в Колумбии готовят прорыв в Венесуэлу на грузовиках

2 часа назад
Лоза вслед за Скабеевой поддержал сестер Опанасюк

Лоза вслед за Скабеевой поддержал сестер Опанасюк

36 минут назад
В Москве досрочно открыт участок метро от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского"

В Москве досрочно открыт участок метро от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского"

6 часов назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

18.02.2019 08:20
Порошенко пожаловался на Путина

Порошенко пожаловался на Путина

4 часа назад
23 февраля: поздравления Сергея Шойгу и Владимира Колокольцева

23 февраля: поздравления Сергея Шойгу и Владимира Колокольцева

11 часов назад
Трамп выдвинул Келли Найт Крафт на должность постпреда США в ООН

Трамп выдвинул Келли Найт Крафт на должность постпреда США в ООН

10 часов назад
Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону

Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону

6 часов назад
США хотят сменить власть не только в Венесуэле, но и на Кубе с Никарагуа

США хотят сменить власть не только в Венесуэле, но и на Кубе с Никарагуа

7 часов назад
Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

21.02.2019 15:05
"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

21.02.2019 10:12
Подарок к празднику: телеканал "Россия" покажет "Движение вверх"

Подарок к празднику: телеканал "Россия" покажет "Движение вверх"

21.02.2019 08:50
В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

18.02.2019 12:50
Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

18.02.2019 12:10
5 мест, в которых будет невозможно жить уже через сто лет

5 мест, в которых будет невозможно жить уже через сто лет

1 час назад
Лига UFC организует бой за титул "заместителя" Нурмагомедова

Лига UFC организует бой за титул "заместителя" Нурмагомедова

1 час назад
В Шереметьеве задержан бельгиец, угрожавший бомбой

В Шереметьеве задержан бельгиец, угрожавший бомбой

2 часа назад
Финн Туомас Саммельвуо возглавит мужскую сборную России по волейболу

Финн Туомас Саммельвуо возглавит мужскую сборную России по волейболу

4 часа назад
Самолет США пролетел над Россией в рамках Договора по открытому небу

Самолет США пролетел над Россией в рамках Договора по открытому небу

5 часов назад
США могут продлить крайний срок для заключения торговой сделки с КНР

США могут продлить крайний срок для заключения торговой сделки с КНР

5 часов назад
Самая длинная в России пещера увеличилась на 250 метров

Самая длинная в России пещера увеличилась на 250 метров

6 часов назад
Скелетонистка Никитина стала четвертой на этапе Кубка мира

Скелетонистка Никитина стала четвертой на этапе Кубка мира

8 часов назад
В Судане введено чрезвычайное положение сроком на один год

В Судане введено чрезвычайное положение сроком на один год

8 часов назад
Швеция испугалась за перехваченный Россией самолет-разведчик

Швеция испугалась за перехваченный Россией самолет-разведчик

8 часов назад
Российские фехтовальщики выиграли три медали чемпионата Европы

Российские фехтовальщики выиграли три медали чемпионата Европы

9 часов назад
Тело как улика: в Самаре разгорелся "похоронный" скандал

Тело как улика: в Самаре разгорелся "похоронный" скандал

9 часов назад
Программист Лисов признал вину в краже денег со счетов в американских банках

Программист Лисов признал вину в краже денег со счетов в американских банках

10 часов назад
Депутат Бундестага: безопасность в Европе возможна только с Россией

Депутат Бундестага: безопасность в Европе возможна только с Россией

10 часов назад
В Крыму провели патриотическую акцию "Про Героев"

В Крыму провели патриотическую акцию "Про Героев"

12 часов назад
Россиянка Потапова стала полуфиналисткой турнира в Будапеште

Россиянка Потапова стала полуфиналисткой турнира в Будапеште

12 часов назад
Черника лечит не только глаза, но и сердце

Черника лечит не только глаза, но и сердце

22 часа назад
Вышел новый трейлер к фильму "Балканский рубеж"

Вышел новый трейлер к фильму "Балканский рубеж"

23 часа назад
Франческо Бонами: мы полностью изменили свои отношения с искусством

Франческо Бонами: мы полностью изменили свои отношения с искусством

23 часа назад
Эти кроссоверы и внедорожники менее всего теряют в цене

Эти кроссоверы и внедорожники менее всего теряют в цене

22.02.2019 09:56
Топ-10 самых дорогих банковских брендов

Топ-10 самых дорогих банковских брендов

22.02.2019 06:25
Короткометражка про питбуля и котенка от Pixar заставляет прослезиться

Короткометражка про питбуля и котенка от Pixar заставляет прослезиться

21.02.2019 10:34
Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

11.02.2019 11:25