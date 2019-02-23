Инсайдеры приписывают Абрамовичу интерес к казанскому "Рубину"

Российский бизнесмен Роман Абрамович, который владеет английским футбольным клубом "Челси", в начале февраля неделю провел инкогнито в Казани. Несколько источников сообщили, что он проходил курс лечения и интересовался финансовым положением клуба премьер-лиги "Рубин".

Визит миллиардера в столицу Татарстана связан с желанием провести процедуры детокса в одном из популярных местных комплексов, который имеет репутацию лучшего в России и одного из лучших в мире медицинских учреждение по качеству предоставляемых услуг в этой области.

Однако, как стало известно местному изданию "Бизнес Online", одновременно Абрамович, якобы, зондировал почву о покупке футбольного "Рубина", который сегодня переживает не слишком хорошие времена в смысле обеспечения финансами. Но который, одновременно, имеет очень неплохую прессу как в России, так и в Европе.

Абрамович владеет лондонским "Челси" с 2003 года, но в последнее время на фоне ухудшения отношений России и Великобританией его могут вынудить избавиться от этого актива. Некоторое время назад даже появлялись слухи, что бизнесмен готов расстаться с "аристократами" за 2,5-3,5 млрд евро.

Также известно, что еще один российский футбольный меценат Алишер Усманов продал свою долю в другом клубе из столицы Великобритании – "Арсенале". Так что, эксперты полагают, что любовь к футболу может побудить Романа Абрамовича подыскать замену "Челси" на родине. И проблемный "Рубин" может оказаться неплохим вариантом в том смысле, что за него не придется платить слишком большую цену.