Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Президент РФ Владимир Путин по случаю празднования Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, сообщает телеканал "Россия 24".

По традиции военнослужащие президентского полка установили у Вечного огня венок с лентой-триколором и надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации".

В церемонии также приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу.

Цветы к Могиле Неизвестного солдата вместе с главой государства возложили члены правительства, государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций. Церемония завершилась торжественным маршем Роты почётного караула и военного оркестра.

Могила Неизвестного солдата — памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и перезахоронен в Александровском саду возле Кремля в 1966 году. На следующий год здесь был зажжен Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата — "Пост № 1" — установлен в 1997 году.