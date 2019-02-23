Биатлонист Дмитрий Малышко занял третье место в спринте

В белорусских Раубичах продолжается чемпионат Европы по биатлону. Разыграны медали в гонке на 10 км у мужчин. Дмитрий Малышко занял третье место.

Победу в спринте занял норвежец Тарьей Бё, пробежавший спринт за 21 минуту 40,1 секунды с одним промахом. На втором месте швед Йеспер Нелин. Третий результат у Дмитрия Малышко, уступившего 35,2 секунды и отстрелявшего без промахов.

Это вторая медаль Дмитрия на турнире. Ранее он вместе с Евгенией Павловой выиграл золото в сингл-миксте.. Чемпионат Европы завершится 24 февраля.