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23 февраля 201913:04

ЦИК Молдавии рассказал о "позитивной дискриминации" кандидатов

EPA

Центризбирком Молдавии на выборах в парламент, запланированных на 24 февраля, использовал "позитивную дискриминацию" в пользу кандидатов-женщин. Цель данного шага — стимулировать более активное участие женщин в политическом и избирательном процессе, рассказала глава ЦИК Молдавии Алина Руссу.

Выборы впервые пройдут по смешанной избирательной системе, передает РИА Новости: 50 депутатов изберут по партийным спискам, а 51 — по округам, где на кресла в парламенте претендуют 319 кандидатов.

Для участия в выборах по одномандатным округам требовалось первым делом собрать подписи в поддержку выдвижения кандидата. При этом от кандидатов мужчин требовалось как минимум 500, а как максимум 1000 подписей. Для кандидатов-женщин эти цифры сделали вдвое ниже — 250 и 500 подписей соответственно, сообщила Руссу на встрече с наблюдателями от миссии межпарламентской ассамблеи СНГ.

Поддержка женщин-кандидатов действует и при выдвижении кандидатом по партийным спискам, рассказала позже Руссу журналистам. По ее словам, один из критериев регистрации политических партий и избирательных блоков, зарегистрированных по национальному округу — чтобы 40 или более процентов кандидатов в избирательном списке были женщинами.

По словам главы молдавского ЦИК, непредоставление партией списка, 40 процентов в котором занимали бы женщины, "было бы мотивом не регистрировать данную партию". Таких случаев нет, добавила она, признав, что по одномандатным округам процент женщин ниже.

Предусмотрено также специальное финансовое поощрение для партий, выполняющих нормы по доле женщин-кандидатов и сумевших провести в депутаты большое количество женщин: они получают финансирование из бюджета с коэффициентом.

Примечательно, что в Молдавии отменили так называемый "день тишины": агитация продлится и накануне нынешних выборов, и даже в день голосования — ее нельзя будет вести только на самих участках.

Женщины действительно активно участвуют в политической жизни Молдавии: в частности, список Партии социалистов, сторонников президента Игоря Додона, возглавляет Зинаида Гречаная, а одним из основателей блока правой проевропейской оппозиции ACUM является Майя Санду. Последняя, по данным недавнего опроса, является вторым по популярности после Додона политиком в стране и имеет рейтинг 6,2 процента. Она опережает даже премьер-министра — демократа Павла Филипа, рейтинг поддержки которого составляет 4,4 процента.

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