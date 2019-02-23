Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев избран вице-президентом Европейской конфедерации бокса (EUBC). Ранее этот пост занимала россиянка Татьяна Кириенко.

В Москве прошла генеральная ассамблея EUBC, в ходе которой были избраны вице-президенты организации. Кремлев был избран в первом туре, получив 25 голосов из 40. Во втором туре вице-президентами стали украинец Владимир Продивус и турок Эюп Гозгеч.

Кремлев впервые занял должность вице-президента Европейской конфедерации бокса. Президентом EUBC является итальянец Франко Фалчинелли.