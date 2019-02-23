Бурятские правоохранители отметили День защитника Отечества стриптизом в отделе полиции

В Сети размещены кадры, снятые, как утверждается, в Октябрьском отделе полиции в Улан-Удэ. На записи видно, что в ходе торжественного поздравления сотрудников правоохранительных органов был исполнен стриптиз. Сама съемка была выложена на видеохостинг Youtube.

Появление полуобнаженной танцовщицы вызвало смех и оживление в рядах стражей порядка, некоторые из которых, стоит признать, выглядели несколько смущенно.

Как сообщают СМИ, стриптизом в служебном помещении в присутствии специально собранного личного состава уже заинтересовались в МВД по Бурятии, где собираются провести служебную проверку по факту произошедшего.

В рамках разбирательства планируется установить должностных лиц, нарушивших служебную дисциплину и нормы профессиональной этики.