Макрон призвал ЕС стать независимым от России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об угрозе сельскому хозяйству Европы. Макрон видит опасность в зависимости Евросоюза "от других держав", включая Россию, пишет ТАСС.

В своей речи на 56-м Международном сельскохозяйственном салоне французский лидер призвал изменить общеевропейскую сельскохозяйственную политику.

Макрон убежден, что европейскому продовольственному суверенитету угрожает зависимость от фосфатных удобрений из России, а также резкий рост производства пшеницы в РФ в последние годы.

Ожидается, что выставку в центре Порт-де-Версаль осмотрят сотни тысяч человек.